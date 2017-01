VIDEO: Ultrarunners willen bij de Friese elf steden langs

Een Ultrarun bij de Friese elf steden langs? Dat is het doel van ultrarunners Silvio Teunissen en Klaas van Heeringen. Zij willen in 2018 een Elfsteden-ultrarun organiseren. Maximaal 75 deelnemers zullen dan in één keer bij de elf Friese steden langs. De ultrarun is voor de echt ervaren lopers die al minstens een aantal marathons hebben gelopen. De organisatie begint steeds meer vorm te krijgen.