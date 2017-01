Jorrit Bergsma: "Ik had hier echt mijn zinnen op gezet"

"Ik had de benen en voelde me goed. Het peloton moet het je gunnen, ik kwam wel een paar keer los maar werd steeds teruggehaald. Toen Simon en Bob in de kopgroep reden, kon ik de benen stilhouden. We moesten ons laten afzakken van coach Jillert Anema. Ik baal wel want ik had hier wel echt mijn zinnen op gezet, maar onze ploeg heeft gewonnen."

Bob de Vries

Bob de Vries won eerder twee keer in Noordlaren. Deze keer werd hij zevende, maar is erg blij dat zijn ploeggenoot Schouten gewonnen heeft. "De afspraak was dat ik vandaag het vuile werk zou doen zodat Simon het kon afmaken. Het was een mooie wedstrijd, natuurijs blijft speciaal. Ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn."

Peloton

De Friese schaatsers belandden naast het podium bij de marathon op natuurijs in Noordlaren. Het peloton van 68 schaatsers bleef lang bij elkaar, en het was moeilijk voor de rijders om te ontsnappen. Uiteindelijk kwam er een kleine kopgroep van negen man, met hierin Bob en Bart de Vries. Bob de Vries kwam als zevende over de finish en Bart de Vries als negende. In de eindsprint was Simon Schouten te snel voor de rest. Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga zaten in het peloton.