Vier weken cel voor dieseldief uit Sint Nicolaasga

Een dieseldief uit Sint Nicolaasga is door een peilbaken tegen de lamp gelopen. Hij is woensdag veroordeeld tot vier weken cel voor de diefstal van 26 liter diesel bij een loonbedrijf in Follega. De politie zat al langer achter de man aan, maar kon hem steeds niet op heterdaad betrappen. Toen werd een peilbaken onder zijn auto geplaatst. Zo kon de politie zien dat de man aan de straatweg in Follega was. Later werd hij aangehouden, met een lading diesel in de auto.