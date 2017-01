Ondernemers willen miljoenen steken in Leeuwarder horeca

Als een gebouw nu nog geen horecabestemming heeft, is het een hele opgave om er toch horeca in te beginnen. Die drempel wordt nu weggehaald in een groot deel van de binnenstad. Vorig jaar zorgde een discussienota van de gemeente over de horeca nog voor veel ophef in de Grote Hoogstraat. Horeca-ondernemers waren het niet eens met de nieuwe beperkingen van de openings- en sluitingstijden. Daar is naar geluisterd en de destijds genoemde beperkingen zijn uit de plannen gehaald voor dit gebied. De komende zes weken kunnen belanghebbenden inspreken op het stuk.