Jillert Anema: "Ophouden met dat gezeur"

Geouwehoer

"Het gaat de mensen gewoon te goed, dan kijken ze naar wat ze missen. Het is een waardeloze maatschappij. Mensen die meer dan vijftig tweets per jaar versturen moeten ze het stemrecht ontnemen. Laat ze ophouden met het geouwehoer. Het was gewoon een mooie wedstrijd met veel publiek" zegt de coach van winnaar Simon Schouten.

Lekker schaatsen

Anema kijkt tevreden terug op de marathon. "We hadden twee man in de kopgroep, dat is mooi. Het waren zware ijsomstandigheden. Er kwam niet echt gang in." Als er donderdag een wedstrijd op natuurijs in Haaksbergen is, gaat de ploeg van Anema daar ook aan meedoen. "Ja, lekker schaatsen. Dit natuurijs pakken we mooi mee, dan blijven we niet thuis."