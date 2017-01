Schaap biedt petitie aan bij gemeente Leeuwarden

De PvdA-fractie in Leeuwarden wil van het college van burgemeester en wethouders weten welke gevolgen de nieuwe aanbesteding van het hoeden van de schapen voor het groenbeheer heeft. Ook willen ze weten waarom het contract van de huidige stadsherder Sam Westra niet verlengd is. De wethouder gaf aan zich eerst in het dossier te verdiepen voordat hij uitspraken kon doen over het lot van Westra en zijn schapen.