50Plus boos over Noordelijk verkiezingsdebat

De partij 50Plus is boos over de weigering van de drie noordelijke provinciës om lijsttrekker Henk Krol uit te nodigen voor een verkiezingsdebat. Voorzitter Jan Nagel spreekt van een boycot. Volgens de Drentse commissaris van de Koning Jacques Tichelaar, die uit naam van de organisatie spreekt, is er gekozen de acht grootste fracties in de Tweede Kamer uit te nodigen. 50Plus zit daar niet bij. Volgens Nagel heeft Tichelaar vooral oog voor de belangen van zijn eigen partij, de PvdA. Tichelaar noemt dat onzin.