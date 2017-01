Brandweer heeft nog veel werk aan nablussen

Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is bij autobedrijf Van der Horst. Om 4 uur 's ochtends brak de brand uit in de garage. Omdat het om een uitslaande brand ging, kon het vuur zich al snel verspreiden. Rond 8 uur had de brandweer het sein 'brand meester' gegeven. Maar ook daarna was er volgens de Officier van Dienst Marten Stol nog veel werk te doen: "Wij hadden veel werk aan het nablussen, het is een staalconstructie met staalplaten en veel isolatiemateriaal. Wij moesten veel staal weghalen om bij het isolatiemateriaal te blussen."