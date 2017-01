Simon Schouten wint de marathon op natuurijs in Noordlaren

Simon Schouten heeft bij de mannen de eerste marathon op natuurijs van 2017 gewonnen. De rijder uit Andijk kon als snelste de 125 rondjes over het ijs van Noordlaren afmaken. Het peloton van 68 rijders bleef lange tijd bijelkaar, en het was zwaar om eruit weg te rijden. Uiteindelijk kon er een kleine kopgroep van negen man ontstaan, met hierin Bob en Bart de Vries. Deze kopgroep kon niet meer worden achterhaald door het peloton, en kon uiteindelijk een ronde voorsprong opbouwen. In de eindsprint is Schouten is uiteindelijk te snel voor de rest.