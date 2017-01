Teleurgestelde Elma de Vries naast podium in Noordlaren

Zuur

"Het is zuur. Ik ging aan kop de laatste ronde in en Schouten kwam voorbij wat wel te verwachten was en Lisa ook. Normaal was ik als derde geëindigd, als er niet iemand was geweest die me duwde om te proberen zo binnendoor langs te komen terwijl er geen ruimte was. Zo verloor ik de derde plek. Jammer." Voor de wedstrijd werd Elma de Vries gevraagd wanneer de familie De Vries tevreden zou zijn. "Met twee podiumplaatsen. Dat is dus niet gelukt. Dan moeten Bob en Bart het maar beter doen."

Kopgroep

Ankie Ytsma werd laatste van de kopgroep van acht. De Leeuwarder schaatsster had op meer gehoopt. "Ik ben geen sprinter, maar ik kon het gaatje van het peloton naar de kopgroep dichtrijden. Ik heb het geprobeerd, maar verloren. Maar ik zat wel bij de kopgroep."