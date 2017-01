Politie houdt twee Leeuwarders aan voor steekincident

De politie heeft dinsdag twee Leeuwarders van 18 en 20 jaar aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een steekpartij in november afgelopen jaar op de Nieuwestad. Bij de steekpartij in de nacht van 11 op 12 november raakte een 24-jarige Leeuwarder gewond. Het slachtoffer wilde een man helpen die door een groep van zo'n vijf mannen werd lastig gevallen. Bij de ruzie die volgde, werd de 24-jarige Leeuwarder in zijn rug gestoken.