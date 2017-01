Het nationaal parlement van Gambia heeft woensdagochtend een resolutie aangenomen waarmee president Yahya Jammeh nog drie maanden aan de macht zal blijven. De president werd in december weggestemd, maar het parlement staat nog steeds achter hem.

Huisman is blij dat ze woensdag weer terug mogen naar Nederland. Hij en zijn vrouw zaten in een resort waar ook de presidentiële suite is. De afgelopen week hebben ze veel politici gezien in het hotel. "Met de dag kwamen er meer mannen met geweren en liep het resort steeds meer leeg. Maar niet alleen de toeristen gaan weg, ook de lokale bevolking verplaatst zich naar andere gebieden."

De skûtsjeschipper had daarom vorige week al aan het reisbureau gevraagd of ze eerder terug mochten komen. Dat kon in eerste instantie niet. Dinsdag heeft het reisbureau gebeld dat ze verplicht terug moeten komen. Daarom zijn Huisman en zijn vrouw woensdagochtend naar het vliegveld gegaan. Ze staan met nog 800 andere Nederlanders te wachten tot ze in een van de acht vliegtuigen kunnen die teruggaan naar Schiphol.