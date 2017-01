Friese verhalenwedstrijd voor vijfde keer georganiseerd

De jaarlijkse Friese verhalenwedstrijd van It Skriuwersboun, Friesch Dagblad en Cedin heeft deze keer 'Gjin Styl' als thema. Het onderwerp heeft te maken met het feit dat 100 jaar geleden de Nederlandse kunstbeweging De Stijl is opgericht. De verhalenwedstrijd wordt dit jaar voor de vijfde keer gehouden en ook dit jaar is er een editie voor junioren en senioren.

Van de inzenders wordt een verhaal van maximaal 775 woorden verwacht. De deadline is 15 maart. De prijzen worden op 9 mei uitgereikt in Museum Drachten.