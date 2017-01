De grote brand bij autobedrijf Van der Horst in Leeuwarden heeft geen grote gevolgen voor de omgeving. Dat zegt de gemeente Leeuwarden. De bedrijven op het bedrijventerrein zijn bereikbaar, al is een klein deel van de Slauerhoffweg nog wel afgesloten. Bij de brand kwam veel rook vrij, de brandweer heeft daarom metingen gedaan, onder andere bij Crystalic, het glazen gebouw waar veel bedrijven in zitten. Uit die metingen bleek echter dat het kinderdagverblijf It Sinnebern van de Kids First COP groep gewoon open kan woensdag.