Door een storing in de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden, was woensdagochtend er korte tijd geen treinverkeer mogelijk tussen Leeuwarden en Akkrum. De NS zette bussen in en waarschuwde dat de extra reistijd kon oplopen tot meer dan een uur. Monteurs zijn bezig geweest om de storing te verhelpen. Het treinverkeer kon rond half één weer worden hervat.