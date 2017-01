Van der Geest wint marathon op natuurijs in Noordlaren

Lisa van der Geest heeft de eerste marathon op natuurijs van 2017 op haar naam geschreven. De schaatster uit Warmond was de snelste op het ijs in Noordlaren. In de laatste ronden was er een kopgroepje van 8 vrouwen, die allemaal afwachtten wie als eerste de weg zou sprinten. Uiteindelijk was het Elma de Vries uit Meppel die als eerste wegsprintte, met de rest er achteraan. Maar in de drukte slaagde De Vries er niet in aan kop te blijven, en uiteindelijk kon Van der Geest de winst pakken.