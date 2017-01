Noordlaren is klaar voor marathon op natuurijs

In Noordlaren zijn ze klaar voor de marathon op natuurijs die woensdag wordt gehouden. Met man en macht heeft de ijsvereniging gewerkt aan de ijsvloer die ontstaan is op de skeelerbaan door met een giertank steeds een dun laagje water op de baan aan te brengen.

Om 10.00 uur starten de vrouwen en een uur later gaan de mannen van start. Alles is te volgen via Omrop Fryslân, op televisie, radio en internet.