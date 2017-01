Grote brand bij garagebedrijf Leeuwarden

Een grote brand heeft woensdagochtend autobedrijf Van der Horst aan de Alexander Cohenweg in Leeuwarden voor een groot deel in de as gelegd. De eerste melding kwam om net voor vier uur binnen. Het vuur is volgens de brandweer ontstaan op de bovenverdieping van het gebouw. Een aantal auto's kon nog net naar buiten gehaald worden, maar na 5 uur ging het al om een uitslaande brand, en had het vuur ook de benedenverdieping bereikt.