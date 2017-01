VIDEO: Zorggroep Liante klaar voor bezoek staatssecretaris

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat woensdag op bezoek bij zorggroep :Liante in Appelscha. Dat doet hij in het kader van het project Waardigheid en Trots. Van Rijn vindt dat de zorg de afgelopen tijd te negatief in het nieuws was en wil met het project laten zien dat de zorgmedewerkers trots op zichzelf mogen zijn. Twee dagen lang gaat de staatssecretaris bij tien instellingen langs. Liante is de enige Friese deelnemer waar hij op bezoek komt. Dat is omdat Liante op een andere manier werkt.