Belgen op de PC in 2018

Als het aan de Koninklijke PC ligt, kaatst er in 2018 een Belgisch partuur mee op de PC. In 2017 wonnen drie Belgen de belangrijkste kaatsklassieker. August van Lierde, Emile Hoyos en George Herphelin waren in dat jaar de sterkste. Er kaatsten in de jaren 1914-1918 meer Belgen mee met het Friese spel. Zij waren in Nederland geïnterneerd vanwege de Eerste Wereldoorlog.