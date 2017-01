Poppodium Asteriks in Leeuwarden heeft nieuwe programmeur

Jelle van Gosliga wordt de nieuwe programmeur van poppodium Asteriks. Hij volgt Peter Dijkstra op, die zich meer wil richten op zijn werk voor Welcome to the Village, Oerol en Simplon. Van Gosliga begon zeven jaar geleden bij Asteriks als vormgever. Later werkte hij in Kampen en bij Neushoorn in Leeuwarden en nu keert hij dus terug op het oude nest. Behalve van Gosliga zitten ook Eva van Netten en Wander Wouda in het programmateam van Asteriks.