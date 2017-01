Er moet een Friese delegatie in het jeugdwaterschap komen. De partij Water Natuurlijk-Geborgde Natuur van het Wetterskip Fryslân heeft daar vragen over gesteld aan het dagelijks bestuur, omdat het Wetterskip Fryslân als enige niet is vertegenwoordigd in dat jeugdwaterschap. Het gaat dan om jongeren tussen de 14 en 18 jaar.

Volgens de partij is het een goede mogelijkheid om het Wetterskip meer naamsbekendheid te geven en jongeren te interesseren voor het werken bij een waterschap.