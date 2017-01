Hosper: "FNP heeft Fries nodig voor betere zichtbaarheid"

Het lukt de FNP de laatste jaren provinciaal niet om meer stemmen te krijgen, terwijl dat op gemeentelijk niveau wel zo is. In mei zal de partij een tussentijdse balans opmaken over wat de deelname aan het college van Gedeputeerde Staten heeft opgeleverd.

De laatste keer dat de FNP dat deed, was na afloop van de vorige periode in 2015. De partij wil Frieszinnige Friezen aan zich binden. Maar niet-Friestaligen kunnen geen wethouder of gedeputeerde worden, zo zei Hosper.