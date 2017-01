SC Heerenveen sluit contract met eSporter Niels Krist

Niels Kirst is geboren en getogen in Heerenveen en vindt het geweldig dat hij eSporter wordt voor zijn club: "Dat ik de club nu als eSporter mag vertegenwoordigen is voor mij fantastisch."

Met zijn eigen bedrijf organiseert Krist meerdere FIFA-toernooien. Zo kwam hij ook in contact met SC Heerenveen. “Ik hoop als eSporter een dubbelslag te kunnen maken waarbij de Kidsclub leden en Feanatics tegen mij kunnen spelen, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat we een toernooi bij een sponsor organiseren. Ik kijk ernaar uit om het shirt van SC Heerenveen te mogen dragen en zal dit met veel trots gaan doen.”