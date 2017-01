De Hûnekop neemt na oktober tijdelijk afscheid

Wie nog naar een concert van de band De Hûnekop wol, moet erbij zijn, want de groep houdt er na oktober voorlopig mee op. Het is geen definitief afscheid, maar het is ook niet bekend wanneer ze terugkeren op het podium.

De band begon acht jaar geleden als grap, maar de grap werd zo'n succes dat het voor zanger Emiel Stoffers in 2011 zijn werk werd. De zanger wil nu eerst op reis met zijn camper door Europa en daarom moet De Hûnekop even een stapje terug doen.