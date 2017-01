VVD LWD bezorgd over banenverlies bij FBTO en De Friesland

De VVD in Leeuwarden maakt zich grote zorgen over het verlies aan werkgelegenheid bij de verzekeringsbedrijven FBTO zorg en De Friesland. De partij zegt dat er uit verschillende bronnen informatie is gekomen dat er banen verloren gaan en noemt dat een 'pijnlijk verlies' voor Leeuwarden.

In schriftelijke vragen aan B en W van Leeuwarden vraagt de partij zich af wat het college doet om de werkgelegenheid te behouden en de medewerkers eventueel weer aan een baan te helpen.