Verkeer Burgumer Kwekerstraat moet om schoolkinderen denken

De doorgaande weg in Burgum wordt opnieuw ingericht en dat betekend dat er meer verkeer door onder andere de Kwekerstrjitte gaat. Aan die straat zitten ook de basisscholen en voor de kinderen is het nu gevaarlijker om over te steken. De gemeente roept daarom al het verkeer op om goed rekening met elkaar te houden om ongevallen te voorkomen. Bij de oversteekplaatsen heeft de gemeente extra waarschuwingsborden neergezet en ook zijn de oversteekplaatsen met grote oranje pionnen aangegeven.