Aantal inwoners in Fryslân neemt sneller af dan verwacht

Op regionaal niveau zijn er grote verschillen. Vooral in het noorden van de provincie wonen straks veel minder mensen. In Leeuwarden neemt het aantal inwoners nog wel licht toe.

In de prognose van de provincie is rekening gehouden met de komst van asielzoekers. De verwachting is echter dat zij zich liever buiten de provincie vestigen.

De provincie maakt een keer per drie jaar een prognose voor het aantal inwoners. In 2013 gebeurde dat voor het laatst. Toen werd er al rekening gehouden met krimp, maar nog niet zo erg als in de nieuwste prognose. De provincie wil in zijn beleid inspringen op het kleinere aantal Friezen, als het gaat om voorzieningen, het aantal huizen en het aantal scholen.