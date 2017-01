De muskusrat komt steeds minder voor in Fryslân. In 2016 werden zo'n 40 procent minder muskusratten gevangen als het jaar daarvoor. En dat terwijl het dier in het verleden vaak een grote plaag was. Sommige jaren werden er wel tienduizenden exemplaren gevangen. De vangst was vorig jaar al teruggelopen tot ruim 1200. Tezelfdertijd is er wel een ander dier in opkomst, de beverrat. De zou al zijn gesignaleerd in Grou.