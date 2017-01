Boeren die kavels willen ruilen, kunnen daar vanaf 1 februari weer subsidie van de provincie voor krijgen. De provincie is voor kavelruil. Het is goed voor de boeren - zij krijgen het land dichter bij hun bedrijf -, voor de verkeersveiligheid in het buitengebied en voor de inrichting van weidevogelgebieden.

Vorig jaar werd 1100 hectare grond geruild. Boeren kunnen met elkaar een plan maken voor vrijwillige ruilverkaveling, voor de herinrichting en de proceskosten is subsidie aanwezig.