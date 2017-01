VIDEO: Leerlingen in actie tegen cyberpesten

Met de zelfmoord van een 15-jarige leerling van een school in Heerlen werd vorige week weer pijnlijk duidelijk hoe schadelijk cyberpesten is. Op de middelbare school AMS in Franeker deden leerlingen daar onderzoek naar en dat resulteerde in twee actiedagen tegen digitaal pestgedrag. Dinsdag deden de eersteklassers van de school mee aan een speciaal programma. Voor de ouders is er een speciale voorlichtingsavond.