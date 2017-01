Schaatsenslijper heeft het nog niet heel druk

"Een goede winter komt altijd in twee keer" zegt Hotze Haijma van de rijwielhandel in Stiens. Zijn bedrijf slijpt al jaren schaatsen. Met de vorst en de eerste natuurijsmarathon op komst merken ze dat al wel in de winkel. "Het loopt mooi door, maar zaterdag was het wel druk. Mensen brengen de schaatsen uit voorzorg, dan zijn ze er maar klaar voor als ze echt kunnen rijden. Dat kan nu nog niet. De wegen zijn nog zwart, dat deugt niet."