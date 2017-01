Ballorig opent speelparadijs in Drachten

Ballorig opent woensdag een speelparadijs in Drachten. De marktleider op het gebied van speelplaatsen neemt de locatie van speelparadijs BomBi aan de A7 over. Die locatie wordt momenteel verbouwd. Er komen diverse nieuwe speeltoestellen voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waaronder een mini-rodelbaan. Voor hun ouders komen er tafels met stopcontacten voor de laptop of telefoonoplader. De Drachtster vestiging van Ballorig is de 36ste van Nederland en de vierde in Fryslân.