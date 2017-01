Eerste natuurijsmarathon live op Omrop Fryslân te zien

Omrop Fryslân zendt woensdag de eerste marathon op natuurijs live uit op televisie. Noordlaren heeft dit jaar de primeur. Eerder leek het er nog op dat de eerste marathon van dit jaar in Haaksbergen of Arnhem zou worden verreden, maar daar was het ijs niet sterk genoeg. Het ijs in Noordlaren is dinsdagmorgen door coördinator Willem Hut van de KNSB goedgekeurd. Volgens Hut was het ijs op een paar plekken in Noordlaren nog net niet dik genoeg, maar hij gaat er vanuit dat dit nog goedkomt, met de nachtvorst op komst.