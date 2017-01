Strand van Harlingen krijgt geen nieuw zand, wel steigers

Het strand van Harlingen wordt dit jaar niet opgespoten met nieuw zand. Het geld dat de gemeente daarmee bespaart, wordt gestoken in kunststofsteigers. Die moeten er voor zorgen dat zwemmers niet meer door het slijk hoeven als ze de zee in gaan. Vorig jaar werd al een proef gedaan met zo'n steiger. Harlingen koopt materiaal om twee steigers van 50 meter te kunnen aanleggen. Volgens de gemeente hoeft het strand dit jaar niet te worden opgespoten, omdat er amper zand is weggespoeld.