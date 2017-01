KNRM redde vorig jaar meer mensen en dieren

Medewerkers van de KNRM zijn vorig jaar 2.349 keer in actie gekomen en daarmee hebben ze bijna 4.000 mensen en zo'n 100 dieren geholpen of gered. Het aantal reddingsacties is een beetje gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij moest vaker vanaf het strand in actie komen. Op het water raakten vooral boten in problemen door navigatiefouten en motorproblemen. De drukste reddingsstations waren op Ameland en Hindeloopen en op drie andere plekken in Nederland.