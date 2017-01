Psychiaters GGZ draaien zondagsdienst uit protest

Zo'n 35 psychiaters van de GGZ-Fryslân draaien dinsdag uit protest zondagsdiensten. De psychiaters zijn voor noodgevallen beschikbaar. Patiënten merken daarom niet veel van de actie. De psychiaters willen worden gecompenseerd voor een versobering van hun pensioenregeling. Die nieuwe regeling is in de crisisjaren ingesteld. In andere sectoren zijn medewerkers wel gecompenseerd. Het steekt de psychiaters dat ze die compensatie niet krijgen.