Eerste marathon op natuurijs in Noordlaren

In Noordlaren wordt woensdag de eerste marathon op natuurijs verreden. De vrouwen starten om 10.00 uur, de mannen om 11.00 uur. Willem Hut, competitieleider marathon van de KNSB, heeft dinsdagmorgen het ijs gemeten. Op dit moment is het ijs nog niet overal drie centimeter, maar de verwachting is dat het woensdag wel sterk genoeg is.

Op 9 december 2002, 29 november 2010, 31 januari 2012 en 15 januari 2013 organiseerde ijsvereniging De Hondsrug op de ijsbaan achter basisschool De Rieshoek ook de eerste marathon van het seizoen.