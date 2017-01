Een 31-jarige drankrijder uit Leeuwarden moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden, nadat de man in de nacht van maandag op dinsdag twee keer aangehouden werd. De man werd eerst in het Heer Ivostraatje aan de kant gezet. Hij moest mee naar het politiebureau en kreeg een rijverbod voor vier uren. Even later zagen politieagenten de man toch weer rijden. Hij werd opnieuw aan de kant gezet.