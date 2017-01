Spinazietekort bij de groenteboer

Er is een tekort aan spinazie bij de groenteboeren. De spinazie wordt in de winter uit Spanje geïmporteerd. He tweer was daar in december echter slecht, zo is er veel regen gevallen. Daarna werd het te koud voor een goede oogst. Smeding groente en fruit in Sint Annaparochie kunnen op dit moment de helft minder leveren aan klanten. Ook andere groenten zoals ijsbergsla en aubergine zijn er veel minder.