"Regels subsidieproject POP3 te ingewikkeld"

De regels om een subsidie voor het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 aan te vragen zijn te ingewikkeld. Dat vindt CDA Fryslân. De regeling is bedoeld voor ontwikkeling, duurzaamheid en innovatie in de agrarische sector. Uit gesprekken met belangstellenden blijkt dat het zeer moeilijk is om aan de voorwaarden te voldoen, waardoor veel aanvragen vastlopen. Bovendien zouden kleine projecten te vaak niet in aanmerking komen, omdat het minimumbedrach waarvoor subsidie aangevraagd kan worden te hoog is.