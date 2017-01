Waarschuwing voor nepmail van politie Drachten

De politie heeft dinsdag verschillende telefoontjes gekregen over een mail die verstuurd is uit naam van de politie Drachten. In de mail wordt gesuggereerd dat er een klacht is ingediend bij de politie. Voor meer informatie wordt verwezen naar een brief. Daarvoor moet de ontvanger op een link klikken, maar in werkelijkheid krijgt de gebruiker daarmee een virus op de computer. De politie waarschuwt dat mensen nooit moeten klikken op mails van onbekende afzenders.