Wie herkent overvaller tankstation Heerenveen

De politie heeft bewakingsbeelden van de overval op het tankstation aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen naar buiten gebracht. Met hulp van de beelden hoopt de politie op nieuwe tips. Het tankstation werd maandagavond 12 december overvallen. Op de beelden is te zien dat een man met een mes in de hand naar binnen loopt en meteen een greep in de kassa doet. Volgens de politie gaat het om een man van ongeveer 1 meter 80 met een zwart petje met een rode klep van de Chicago Bulls op.