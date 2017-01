Het intrekken van een groot aantal parkeerontheffingen in de blauwe zones in Leeuwarden wordt eerst niet terug gedraaid. De PvdA zou maandagavond bij de raadsbijeenkomst een motie indienen om het besluit terug te draaien, maar zag er vanaf nadat duidelijk werd dat de PvdA geen steun kreeg van andere partijen.

De PvdA wil dat een groot aantal per bedrijf of instantie mogelijk blijft, zodat werknemers en bezoekers gemakkelijk in de stad kunnen parkeren.