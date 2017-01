Eerste van twaalf sterrenhutten komt bij zeedijk Het Bildt

In de hut moet ruimte zijn voor vier of vijf mensen om naar de sterren te kunnen kijken. Zo moeten ze kunnen genieten van de duisternis in het Waddengebied. De gemeente Het Bildt stelt het recreatieterrein bij Zwarte Haan beschikbaar als plek voor de proef.

"Wij willen dat de Wadden een echt dark-sky-gebiet gaat worden", zegt directeur Hendrikus Venema van het programma 'Naar een rijke Waddenzee'. "De mensen moeten dat gaan beleven." Eind oktober 2016 werd door 43 partijen in intentieverklaring getekend, om te zorgen dat duisternis in het Waddengebied behouden blijft. Het programma 'Naar een rijke Waddenzee' stelt nu 15.000 euro beschikbaar voor de vier ontwerpen voor het uitkijkpunt. Die worden gemaakt door Lena en Laurens van der Wal, Feike de Jong, Murk Wymenga en Sweder Spanjer.

Of er ook een vaste telescoop in het uitkijkpunt komt, is aan de ontwerpers. Zij krijgen ook de opdracht mee om te zorgen dat het hoekje niet snel vernield kan worden, al wil Venema daar nog niet te veel over nadenken: "Dan kan er niks meer, zou ik zeggen. Maar wij proberen het wel zo te ontwerpen dat het hufterproof is.".

In 2018 moet het eerste uitkijkpunt gebouwd worden. Als de proefversie bij Zwarte Haan goed voldoet, komen er meer uitkijkpunten op bijvoorbeeld de eilanden en andere plekken aan de Waddenkust.