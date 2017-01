Celstraffen geëist voor gewelddadige straatroof in Groningen

Tegen twee Leeuwarders van 19 en 21 jaar zijn celstraffen van een half jaar geëist door de rechtbank in Groningen. De twee worden verdacht van een straatroof in de stad Groningen. In de zomer van 2016 zouden ze in de Folkingestraat een man zijn tas hebben ontstolen met daarin 720 euro. Het slachtoffer werd geschopt en geslagen.