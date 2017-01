Sven Kramer uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van 2016

Schaatser Sven Kramer is door de stichting Nederlandse Sport Pers uitgeroepen tot 'Sportpersoonlijkheid van het jaar 2016'. Dat werd maandagavond bekend gemaakt in Rotterdam. Kramer is uitgekozen vawege zijn topprestaties in het schaatsen, zijn optredens in de media en zijn rol als voorlichter van het schaatsen.

De jury schreef verder over Kramer: "Sven Kramer is nooit gemakkelijk, verre van soepel, maar altijd karaktervol en uitgesproken in zijn optreden naar het vragenstellende gehoor in de sportjournalistiek."