Inzamelactie voor vluchtelingen in de sneeuw in Griekenland

In Leeuwarden wordt spulingezameld voor vluchtelingen die in de kou zitten in een tentenkamp in Griekenland. Naar aanleiding van een Facebook-actie van een man uit Arnhem heeft Kobe Flapper ook in Leeuwarden een actie op touw gezet. Deze en volgende week kunnen mensen spul langsbrengen in de Doelensteeg. Het gaat dan met name om warme winterkleding, slaapzakken en tenten. Het spul gaat daarna naar Arnhem. Het is de bedoeling dat het daar vandaan in samenwerking met Impact Nomads met een zeecontainer naar Griekenland gaat.