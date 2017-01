Bert Jonker pakt draad weer op, schutter nog niet gevonden

De politie weet wie de man is die op Jonker geschoten heeft, maar heeft hem nog niet kunnen opsporen. Zolang de man vrij rondloopt, kan Jonker zich niet vrij bewegen en/of aanwezig zijn op één van de zeven kantoren van Clafis.

Advies

Telefonisch is er contact en kan Jonker advies geven over zaken die het bedrijf aangaan, zegt Van Hees. "Bert is in de lucht. Aan het werk is een groot woord, maar we kunnen een beroep op hem doen, waar nodig."

Hectisch

Na de schietpartij van zaterdag brak een hectische periode aan. Niet alleen voor Jonker, maar ook voor zijn bedrijf Clafis en de medewerkers. Er kwamen veel telefoontjes en berichten van opdrachtgevers en andere relaties. Ook was er veel mediabelangstelling. "In eerste instantie was de berichtgeving nogal ongenuanceerd en kort door de bocht", vindt Van Hees. "Maar inmiddels is de rust wedergekeerd." Hij zegt dat Clafis geen één klant verloren of misgelopen is door dit incident.

Misschien later in Opsporing Verzocht

De politie overweegt het televisieprogramma Opsporing Verzocht in te schakelen, om het publiek om hulp te vragenbij het opsporen van de verdachte, maar er is nog geen besluit genomen. De zaak Jonker wordt in elk geval niet in het programma van dinsdagavond behandeld, zegt woordvoerdster Sylvia Sanders.