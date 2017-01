"Bouwer aquaduct had beter toezicht moeten houden"

Dat er een lekkage ontstond, was eigenlijk niet ongebruikelijk, zegt Hoitinga. Maar die had wel eerder gezien moeten worden. Nu duurde het een aantal uren voordat er alarm geslagen werd.

Negatief in het nieuws

Een vrij lange periode", vindt Hoitinga, "met grote gevolgen". Hoitinga schrok toen hij zaterdagavond werd gebeld over de lekkage. "Verrek, wat gaat ons nu weer gebeuren?", dacht hij. "Het is een aquaduct met een zekere reputatie en geschiedenis. Het ging de laatste tijd juist erg goed. Dan is het heel erg jammer dat er dan toch weer wat gebeurt wat maakt dat het aquaduct zo negatief in de publiciteit komt".

Geschil is uitgesproken

Hoitinga doelt op de onenigheid tussen de provincie en bouwer Heijmans over de gevolgde bouwmethode. Daardoor lag het werk midden 2016 zo goed als stil. Dat is volgens Hoitinga helemaal uitgesproken. Door het incident van dit weekend is het vertrouwen volgens hem ook niet aangetast. Het doel is dat het verkeer op 31 augustus dit jaar door het aquaduct heen kan rijden.